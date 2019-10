Usa 2020: Schwarzenegger,'peccato...'

NEW YORK, 18 OTT - Arnold Schwarzenegger si rammarica perchè non può fare il presidente degli Stati Uniti. Lo ha detto lui stesso durante un'intervista televisiva. "E' l'unica cosa che non posso fare in America - ha detto -, ho fatto tutto il resto perchè questa è l'America, la terra delle opportunità". Schwarzenegger è nato infatti in Austria e secondo la Costituzione americana solo chi è nato negli Stati Uniti può candidarsi alla Casa Bianca. "Si, senza dubbio - continua - sono rammaricato. Sarebbe stato fantastico lanciarsi nella corsa". L'attore, 72 anni, è stato governatore (repubblicano, ndr) della California dal 2003 al 2011. Nell'intervista Schwarzenegger ha anche sottolineato che nonostante il suo background politico in realtà odia la politica. "Anche quando ero governatore - ha spiegato - non mi sono mai considerato un politico. Ero un servitore pubblico che ha realizzato politiche per migliorare le cose per le persone".