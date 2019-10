Messico: spari per liberare figlio Chapo

ROMA, 18 OTT - Una vera e propria 'battaglia' a colpi di armi automatiche è scoppiata a Culiacan, capoluogo dello Stato messicano di Sinaloa, quando una pattuglia di agenti ha individuato Ovidio Guzmán López, figlio ventenne di Joaquin "El Chapo" Guzman, il leader narco in carcere in Usa. Uomini armati legati al cartello sono intervenuti, ingaggiando una sparatoria con le forze di sicurezza per liberare il giovane. Lo riferisce la Bbc. Secondo l'emittente britannica, il figlio di El Chapo, ricercato per traffico di droga, è stato rilasciato e l'operazione "interrotta", mentre secondo altre fonti sarebbe ancora nelle mani delle autorità.