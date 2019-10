Di Maio a Usa, evitiamo escalation dazi

WASHINGTON, 17 OTT - "Siamo contrari ad una escalation dei dazi e incoraggiamo soluzioni negoziali per prevenire misure che danneggerebbero entrambe le nostre economie": lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio intervenendo ad un incontro all'ambasciata italiana intitolato "Un futuro comune: Stati Uniti e Italia", organizzato dal Consiglio per le relazioni tra Italia e Stati Uniti. L'appello è stato lanciato alla vigilia dell'entrata in vigore dei dazi Usa dopo la decisione del Wto su Airbus.