Firmato atto stop armi alla Turchia

ROMA, 16 OTT - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha firmato l'atto interno alla Farnesina per bloccare le vendite future di armi alla Turchia e per avviare un'istruttoria sui contratti in essere, così come annunciato nell'informativa urgente di ieri al Parlamento sull'offensiva turca in Siria. Lo apprende l'ANSA da fonti informate.