Catalogna: Torra, protesta sia pacifica

ROMA, 17 OTT - "Non ci sono giustificazioni per bruciare le auto né per qualsiasi atto di vandalismo. La protesta deve sempre essere pacifica". Lo ha detto il presidente del governo catalano, Quim Torra, citato dai media locali, dopo gli scontri nella notte in diverse città della Catalogna durante le proteste per la condanna al carcere dei leader indipendentisti. "Non possiamo permettere che un gruppo di infiltrati danneggino l'immagine dell'indipendentismo", ha aggiunto Torra attribuendo così la responsabilità delle violenze a gruppi estranei.