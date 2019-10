Trump, non ho dato via libera a Turchia

ROMA, 16 OTT - "Io non ho dato alcun benestare" alla Turchia per l'offensiva militare in Siria, "è stato l'opposto- Anzi ho scritto una lettera molto dura". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in conferenza stampa con Sergio Mattarella. "Sono anni che volevano farlo. E quando si fa una domanda del genere è fuorviante", ha aggiunto poi rivolgendosi al giornalista.