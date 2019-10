Siria:Erdogan,potrei non andare da Trump

ISTANBUL, 16 OTT - "La mia prossima visita negli Stati Uniti" per incontrare il 13 novembre il presidente Donald Trump "sarà valutata dopo gli incontri con la delegazione americana in Turchia", di cui fa parte il vicepresidente americano Mike Pence, "perché i discorsi" fatti in questi giorni sono stati "irrispettosi verso la Turchia". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.