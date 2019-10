Scontri curdi-Assad contro filo-turchi

ISTANBUL, 16 OTT - "Violenti scontri" sono in corso in queste ore tra i combattenti curdi appoggiati da forze dell'esercito regolare siriano e i miliziani arabi filo-Ankara nei pressi dell'autostrada strategica M4, che attraversa il nord della Siria da Aleppo alla frontiera irachena, a una trentina di chilometri dalla frontiera turca. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani.