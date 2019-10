Candidati dem: Trump merita impeachment

WASHINGTON, 16 OTT - Tutti i 12 candidati presidenziali dem hanno aperto il quarto dibattito tv in Ohio attaccando Donald Trump e dicendosi a favore dell'indagine di impeachement. "E' il presidente piu' corrotto della storia americana, ha svenduto la sicurezza nazionale per scopi personali", hanno dichiarato Joe Biden, Bernie Sanders e Kamala Harris. "E' uno di quei momenti in cui il Congresso deve agire", ha aggiunto quest'ultima ricordando il sistema americano dei 'checks and balances'.