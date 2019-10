Russia, nuovi fermi per proteste a Mosca

MOSCA, 14 OTT - La polizia ha arrestato un attivista identificato dalla televisione di stato come un "organizzatore" delle proteste di questa estate a Mosca, secondo quanto riportato dal sito web di notizie di MBKh Media. L'emittente di stato russa Ren-TV aveva dichiarato, nel luglio scorso, che Danny Kulinich aveva organizzato proteste in seguito all'esclusione dei candidati dell'opposizione dalle elezioni locali tenutesi il mese scorso. Kulinich aveva respinto le affermazioni come una "menzogna sfacciata e senza precedenti". "Si aspettava che sarebbero arrivati: hanno preso tutti i telefoni e i computer e l'hanno portato via per essere interrogato", ha dichiarato il fratello di Kulinich Denis Styazhkin a MBKh Media. Le autorità hanno anche fatto irruzione nelle case di almeno altri tre manifestanti e hanno arrestato un quarto attivista, Andrei Barshay, secondo quanto riferito dal sito web di monitoraggio della polizia di OVD-Info.