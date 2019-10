ROMA, 13 OTT - "Domani mattina ci sarà il consiglio europeo e come Italia chiederò due cose. La prima è che si lavori per fermare l'azione della Turchia e che tutti i Paesi europei, ma proprio tutti, non vendano armi alla Turchia". Lo ha ribadito il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al Tg3.