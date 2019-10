Respinto piano Trump per fondi sul muro

NEW YORK, 11 OTT - Un giudice federale del Texas respinge il piano di Donald Trump di spostare fondi del Pentagono per la costruzione del muro con il Messico. Il giudice David Briones ritiene illegale la dichiarazione di emergenza proclamata da Trump per spostare fondi del Dipartimento della Difesa e usarli per un progetto che il Congresso si è rifiutato di pagare.