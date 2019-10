Usa: Trump, l'impeachment è illegale

NEW YORK, 12 OTT - I democratici stanno perseguendo un impeachment "illegale e incostituzionale". Lo ha affermato il presidente Usa, Donald Trump, nel corso di un comizio in Louisiana. "Il Messico ci ha aiutato al confine più dei democratici che voglio disperatamente vincere alle elezioni del 2020", ha proseguito Trump. "Rigettiamo il globalismo e siamo per il patriottismo", ha aggiunto il presidente Usa.