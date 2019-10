Usa: lascia ministro interno ad interim

NEW YORK, 12 OTT - Kevin McAleenan, il ministro dell'interno ad interim, lascia l'incarico. Lo twitta Donald Trump ringraziandolo per il buon lavoro fatto. "Dopo anni passati nel governo, Kevin vuole ora trascorrere più tempo con la sua famiglia e lavorare nel settore privato. Annuncerò il nuovo segretario ad interim per la sicurezza nazionale la prossima settimana. Ci sono molti bravi candidati" aggiunge Trump.