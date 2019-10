Kashmir riapre i confini ai turisti

NEW DELHI, 11 OTT - Il Kashmir ha riaperto ufficialmente i suoi confini al turismo, sia indiano che internazionale: lo ha annunciato il governo dello Stato, dichiarando di avere annullato l'avviso di sicurezza con cui, nei primi giorni di agosto, poche ore prima che Delhi cancellasse l'articolo 370 della Costituzione che concedeva l'indipendenza allo stato himalayano, aveva fatto evacuare in tutta fretta le migliaia di turisti e pellegrini che vi si trovavano. L'invito mira soprattutto al turismo invernale: ma molti media indiani giudicano l'annuncio paradossale, considerate la complessa situazione della valle. Le comunicazioni mobili e internet sono ancora sospese, e, come sottolinea il quotidiano The Indian Express, tutti i giorni le autorità dicono che saranno ripristinate "a breve"; in molti distretti il coprifuoco e le restrizioni alla circolazione tornano in vigore a singhiozzo.