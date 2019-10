Madri Srebrenica contro Nobel a Handke

SARAJEVO, 11 OTT - Le Madri di Srebrenica hanno duramente condannato la decisione di assegnare quest'anno il Nobel per la letteratura allo scrittore austriaco Peter Handke, accusato di aver appoggiato i crimini di Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic e Ratko Mladic, e hanno annunciato la decisione di chiedere ufficialmente il ritiro del riconoscimento. "Oggi a nome dell'associazione Madri di Srebrenica invieremo una lettera ufficiale al Comitato per il Nobel della letteratura chiedendo il ritiro del premio a Peter Handke", ha detto Munira Subasic, presidente dell'associazione, citata dai media a Sarajevo -. Un uomo che ha difeso i carnefici delle guerre balcaniche non può ricevere un tale riconoscimento - ha osservato. Handke è notoriamente filo-serbo ed è accusato dai bosniaci di negare i crimini compiuti dai serbi nelle guerre degli anni novanta nella ex Jugoslavia.