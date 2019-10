Tusk a Ankara, stop trivellazioni Cipro

BRUXELLES, 11 OTT - Il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk, in vista a Cipro, ha espresso "piena solidarietà da Nicosia "di fronte alle continue attività di perforazione della Turchia al largo di Cipro". "Il Consiglio europeo ha fermamente condannato queste azioni illegali" e "alla luce delle nuove attività di perforazioni turche, l'Ue riconferma la sua unità nel sostenervi", ha detto Tusk invitando a "porre fine a queste attività che non solo minano i recenti sforzi per riprendere i colloqui a Cipro, ma anche le relazioni di buon vicinato tra l'Ue nel suo insieme e la Turchia".