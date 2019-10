Nobel per la Pace al premier etiope

ROMA, 11 OTT - Il premio Nobel per la pace 2019 è stato assegnato al premier etiope Abiy Ahmed Ali. Il riconoscimento è stato assegnato "per i suoi sforzi per raggiungere la pace e la cooperazione internazionale, e in particolare per la sua decisiva iniziativa per risolvere il conflitto di confine con la vicina Eritrea". L'Etiopia "è fiera in quanto nazione" dell'assegnazione del premio, ha fatto sapere l'ufficio del primo ministro.