Sudafrica, ex presidente Zuma a processo

ROMA, 11 OTT - L'ex presidente sudafricano Jacob Zuma sarà processato per corruzione. Lo ha deciso oggi un giudice in Sudafrica. Il politico è finito al centro di un'inchiesta su contatti illeciti tra la sua amministrazione e i fratelli Gupta, uomini d'affari coinvolti in un intreccio poco limpido di appalti ed influenze politiche.