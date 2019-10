Nuovo tifone in Giappone,cancellati voli

TOKYO, 10 OTT - I principali operatori ferroviari del Giappone orientale si apprestano a cancellare gran parte delle corse dei treni superveloci Shinkansen e dei regolari servizi ferroviari nell'area metropolitana di Tokyo per tutto il fine settimana. L'arrivo del tifone Hagibius, il 19/o della stagione e considerato il più potente da inizio anno, ha già costretto gli organizzatori della Coppa del mondo di Rugby a eliminare dal programma due incontri che si sarebbero dovuti tenere a Yokohama e Toyota City, quest'ultimo con l'Italia contro i campioni del mondo della Nuova Zelanda. L'Agenzia meteorologia nazionale (Jma) ha avvertito che alle 18 ora locale il tifone Hagibis si trovava a 390 chilometri dall'isola del Pacifico di Chichijima, con una pressione atmosferica di 915 ettopascal e venti al suo interno di 270 chilometri orari. Per dare un'idea della vastità della perturbazione, le due principali compagnie aeree del Giappone, All Nippon Airways (Ana) e Japan Airlines (Jal), hanno cancellato quasi tutti i voli interni.