Siria:Ue,siamo 'molto chiari' su Turchia

BRUXELLES, 10 OTT - "Sono sicura che il messaggio di ieri fatto dal presidente Juncker e poi dall'alto rappresentante Ue Mogherini al Parlamento europeo sulla Siria sia stato udito anche da Ankara". Così una portavoce della Commissione europea a chi le chiedeva sviluppi sulla situazione, precisando che Juncker e Mogherini "sono stati molto chiari". La portavoce ha poi ricordato che il dossier Turchia-Siria sarà al centro della riunione dei ministri degli esteri lunedì a Lussemburgo. Ieri Juncker ha rivolto un appello alla Turchia affinché blocchi l'operazione militare in corso, precisando che la "via militare non porta mai a buoni risultati".