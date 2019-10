Siria: Turchia, offensiva prosegue

ISTANBUL, 10 OTT - L'operazione militare della Turchia contro le milizie curde nel nord-est della Siria "prosegue con successo secondo i piani". Lo scrive in una nota il ministero della Difesa di Ankara, secondo cui "gli obiettivi prestabiliti sono stati conquistati" e l'offensiva è proseguita la scorsa "notte per via aerea e terrestre".