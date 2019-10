Sassoli, Turchia fermi azione in Siria

BRUXELLES, 9 OTT - "Chiedo con forza alla Turchia di interrompere immediatamente ogni azione militare" nel nord della Siria. Così il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. "C'è una popolazione che ha già sofferto duramente. Non dobbiamo metterla in condizioni di avere altre sofferenze - aggiunge Sassoli -. Si fermi questo intervento, non sarà mai una soluzione ai problemi che abbiamo".