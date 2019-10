Merkel,su bilancio non creeremo problemi

BERLINO, 8 OTT - "Per il governo federale posso dire che vogliamo essere parte della soluzione e non vogliamo creare problemi": lo ha detto la cancellera Angela Merkel riferendosi all'elaborazione del bilancio dell'Ue poco prima di incontrare a Berlino il presidente del parlamento europeo, David Sassoli, Oltre alla Brexit, "per la capacità di azione dell'Unione europea c'è anche la questione della pianificazione finanziaria pluriennale", un "tema molto complesso", ha premesso Merkel anticipando i temi dell'incontro in cancelleria.