Brexit: Merkel,accordo quasi impossibile

LONDRA, 8 OTT - Un accordo con l'Ue sulla Brexit è "enormemente improbabile" sulla base del piano di Boris Johnson: lo avrebbe detto Angela Merkel al telefono allo stesso premier britannico, secondo una fonte anonima di Downing Street. Stando alla fonte citata da Bbc, Merkel avrebbe posto la condizione di lasciare l'Irlanda del Nord nell'unione doganale, inaccettabile per Londra. Il Labour ha tuttavia denunciato il leak, per bocca del ministro ombra Keir Starmer, come "un cinico tentativo di sabotare i negoziati" e di preparare lo scaricabarile.