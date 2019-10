Brexit: Johnson, nostre proposte eque

LONDRA, 7 OTT - Boris Johnson difende le sue proposte di accordo sulla Brexit come "generose", "eque" e "ragionevoli" e sollecita l'Ue a impegnarsi in negoziati "di sostanza" e a "entrare nei dettagli" sui nodi che Bruxelles giudica tuttora irrisolti. "Le nostre proposte sono molto eque, molto ragionevoli e molto generose", ha affermato il premier Tory britannico, a margine di una visita in un ospedale di Watford, rispondendo a reporter che gli chiedeva della reazione fredda dell'Ue. Ha poi aggiunto che esse fra l'altro rispettano quanto prescritto "dall'accordo di pace del Venerdì Santo" sulla necessità di un confine senza barriere fra Irlanda del Nord e Irlanda. E ha concluso: "Noi diciamo ai nostri amici europei... che noi ora attendiamo di sapere cosa pensano. E che se loro hanno problemi su alcuna di queste proposte, ebbene li tirino fuori e li discutano con noi nei dettagli".