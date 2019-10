A. Saudita, anche le donne nell'esercito

ROMA, 6 OTT - Le donne potranno arruolarsi nell'esercito dell'Arabia Saudita per la prima volta nella storia del regno: la notizia, data dal quotidiano Asharq Al-Awsat, segna un ulteriore passo avanti del Paese sul cammino del cosiddetto programma di riforme Vision 2030 lanciato dal controverso principe ereditario Mohammad bin Salman. Finora le donne saudite potevano essere impiegate nei servizi di sicurezza e potevano operare in aree come la lotta al narcotraffico, la vigilanza dei detenuti e le indagini criminali: secondo la nuova direttiva potranno arruolarsi come soldatesse semplici e fare carriera fino al grado di sergente nei vari rami dell'esercito. L'anno scorso in Arabia Saudita è stato abolito il divieto per le donne al volante, da agosto le 'over 21' possono viaggiare all'estero senza il permesso di un tutore maschio. E' di ieri invece la notizia che le coppie straniere non sposate potranno soggiornare nella stessa camera d'albergo.