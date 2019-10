Domani le elezioni in Portogallo

LISBONA, 5 OTT - Il Partito Socialista (PS) di centro-sinistra portoghese dovrebbe aggiudicarsi le elezioni che si terranno domani nel Paese: alla vigilia del voto, i sondaggi danno il PS guidato dal premier António Costa in vantaggio di almeno sette punti percentuali sul rivale Partito Social Democratico (PSD) di centro-destra guidato da Rui Rio. A differenza di altri Paesi europei, la campagna elettorale non è stata dominata dalla questione dell'immigrazione: anzi, in Portogallo vi è un ampio consenso sulla necessità di accogliere i migranti per far fronte alla domanda di lavori non qualificati e per contribuire a compensare il basso tasso di natalità. Per questo, Costa - che si è ricandidato dopo quattro anni al potere - ha promesso che se verrà eletto proporrà di rendere l'immigrazione più facile abolendo un sistema di quote introdotto dal precedente governo di centro-destra. Da parte sua, Rio preferirebbe più cautamente trovare un equilibrio tra una politica delle porte aperte e le esigenze del Paese.