Brexit:Francia,rinvio con altro contesto

NAPOLI, 4 OTT - "Per quanto riguarda una proroga dei termini, la posizione della Francia è che se vi fossero cambiamenti sostanziali del contesto politico allora avrebbe senso discutere di una eventuale proroga". Così il segretario di Stato francese agli Affari Europei Amélie de Montchalin sulla possibile proroga dei termini sulla Brexit. "Senza un contesto politico mutato non avrebbe invece senso discutere di fronte ad una crisi politica che è piuttosto interna alla Gran Bretagna e non tra la Gran Bretagna e l'Europa".