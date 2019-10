Dazi: Amendola, chiederemo compensazioni

NAPOLI, 4 OTT - "L'Italia chiederà, nell'ambito della Unione Europea, delle compensazioni per i prodotti merceologici indicati che subiranno qualche danno". Così il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola, a Napoli, sulla questione dazi. "Siamo di fronte ad uno scenario su cui tutti dobbiamo riflettere come europei - ha aggiunto- le guerre commerciali non aiutano. Chi pensa che così cresce l'economia, sopratutto tra Paesi amici come Stati Uniti e Ue, crea un rischio molto grave". La sottosegretario di Stato francese agli Affari Europei Amélie de Montchalin, a Napoli, ha da parte sua sottolineato che "il messaggio che sta facendo passare la Francia è di dialogo costante, sebbene la lista dei prodotti francesi colpiti sia anche più lunga di quella italiana, ci sono sicuramente dei rapporti a livello bilaterale, ma è ovvio che la soluzione al problema non sarà trovata se non a livello europeo". "Il messaggio è quello del negoziato a tutti i livelli - ha aggiunto de Montchalin - i Paesi europei devono far fronte comune".