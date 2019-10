Iran: almeno 3.500 donne allo stadio

ISTANBUL, 4 OTT - Saranno almeno 3.500 le donne presenti allo stadio Azadi di Teheran per la partita tra le nazionali di calcio di Iran e Cambogia giovedì prossimo, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar, dove per la prima volta le autorità della Repubblica islamica permetteranno l'ingresso delle tifose. Lo riferisce l'Irna, spiegando che altri tre settori dell'impianto da quasi centomila posti sono stati riservati alle donne, dopo che "in meno di un'ora" erano stati venduti tutti i biglietti per un primo settore loro dedicato. La corsa ai tagliandi testimonia la grande attesa dopo l'annuncio il mese scorso dal governo sulla rimozione del divieto alla presenza femminile nei match della nazionale, rompendo un tabù quarantennale. La svolta, che tuttavia non riguarda ancora le partite delle squadre di club, è giunta dopo l'indignazione a livello internazionale per la morte della tifosa Sahar Khodayari, che si era data fuoco per il timore di finire in carcere per essere entrata allo stadio tra gli uomini.