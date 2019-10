Re Mohammed 7/mo tra musulmani influenti

(ANSAmed) - RABAT, 04 OTT - Nel catalogo delle personalità più influenti dell'Islam, re Mohammed VI del Marocco perde terreno. Il sovrano figura al settimo posto, due posizioni in meno rispetto all'anno scorso. "The Muslim 500", il regesto pubblicato dal Centro reale di ricerche e studi islamici giordani, passa in rassegna teste coronate e politici, personalità del mondo della cultura e del business. In cima alla lista figura il pachistano Muhammad Taqi Usmani, studioso di giurisprudenza e finanza islamica, seguito da Hadjj Sayyid Ali Khamenei, guida della Repubblica d'Iran, e da Mohammed bin Zahed Al-Nahayan, principe ereditario d'Abu Dhabi. Tra le teste coronate il re marocchino è terzo, dopo Salman al Saoud d'Arabia (4° posto) e Abdallah di Giordania (5°).