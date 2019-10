Asta record per dipinto Banksy a Londra

ROMA, 3 OTT - Un dipinto di Banksy, è stato venduto all'asta da Sotheby's di Londra a 11,1 milioni di euro, una cifra record per l'artista britannico noto soprattutto per i suoi provocatori murales da strada. Si tratta di "Devolved Parliament", che raffigura, in stile accademico, la Camera dei comuni di Westminster in cui i deputati sono tutti scimpanzé. Il precedente record per un'opera di Banksy apparteneva a "Keep it Spotless", che nel 2008 andò all'incanto per Sotheby's a New York per 1,8 milioni di dollari.