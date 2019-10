Brexit: Juncker, 'punti problematici'

BRUXELLES, 2 OTT - Il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker ha osservato che nella proposta del premier britannico Boris Johnson "ci sono ancora alcuni punti problematici che necessiteranno di ulteriori lavori nei prossimi giorni, in particolare per quanto riguarda il backstop". Così la Commissione europea dopo la telefonata fra i due. Juncker ha però "accolto con favore la determinazione di Johnson a portare avanti i colloqui in vista del Consiglio europeo di ottobre e a compiere progressi verso un accordo".