Usa:16 vittime di sigarette elettroniche

NEW YORK, 2 OTT - Sale a 16 negli Stati Uniti il bilancio dei morti per malattie legate alle sigarette elettroniche. Lo riportano i media. Gli ultimi due casi si sono verificati in Virginia e New Jersey. La scorsa settimana i Centers for Disease Control and Prevention, la massima autorità sanitaria federale, aveva annunciato che ci sono 805 casi confermati di malattie associate all'uso delle e-cig in 46 stati Usa e nelle Isole Vergini americane. Sconosciuta la causa dell'epidemia, ma si segnala che oltre il 75% dei pazienti hanno consumato il Thc, il principio attivo della marijuana.