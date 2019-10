Corea Nord: Ue, nuova provocazione

BRUXELLES, 2 OTT - "Il lancio di un missile balistico in mare è ancora un'altra azione provocatoria da parte della Repubblica democratica popolare della Corea". Lo afferma in una nota il portavoce del servizio di azione esterna dell'Ue precisando che "mina gli sforzi della comunità internazionale per creare fiducia, rafforzare la sicurezza e alimentare un processo di pace prolungato nella penisola coreana". L'Ue si aspetta che la Corea del Nord si "astenga da azioni che violano le risoluzioni Onu e si impegni in negoziati diplomatici credibili e significativi".