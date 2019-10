Usa, impazienti di cooperare con Conte

WASHINGTON, 1 OTT - "Gli Stati Uniti sono impazienti di continuare l'eccellente cooperazione tra i due Paesi con il nuovo governo italiano, entrambi come alleati Nato e partner economici di lunga data". Lo afferma una nota del dipartimento di Stato Usa commentando il viaggio del segretario di stato Mike Pompeo in Italia per "discutere l'importanza dell'unità transatlantica e la nostra forte e durevole relazione bilaterale".