Iram, lancio 3 satelliti entro fine anno

ISTANBUL, 1 OTT - L'Iran ha in programma di lanciare in orbita tre satelliti entro fine anno. Lo riporta la tv statale di Teheran, citando il capo dell'agenzia spaziale nazionale, Morteza Barari, secondo cui avranno scopi civili, tra cui supporto alle attività di navigazione, agricole e ambientali, e non militari, come invece sostenuto dagli Stati Uniti. Il lancio di un satellite iraniano era fallito ad agosto, secondo quanto confermato dalle autorità della Repubblica islamica. Negli ultimi anni diversi satelliti sono tuttavia stati lanciati in orbita con successo.