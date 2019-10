Cina, 3 ore parata per 70mo Repubblica

PECHINO, 1 OTT - E' durata quasi tre ore la parata su piazza Tiananmen, tra la parte militare con 15.000 unità e quella civile alla quale hanno preso parte 100.000 persone. In particolare evidenza le nuove armi in dotazione alle forze armate: su tutti i missili balistici a capacità nucleare DF41 e DF17, capaci come nuovo fiore all'occhiello della tecnologia cinese di sfuggire a sistemi difensivi degli Usa. Una prova di forza per rimarcare le crescenti ambizioni di superpotenza globale.