Francia,Balladur a processo per tangenti

PARIGI, 1 OTT - La Corte di giustizia della Repubblica - il tribunale che giudica i ministri in Francia - ha autorizzato il processo per l'ex primo ministro Edouard Balladur e il suo ex ministro della Difesa, Francois Leotard, nella vicenda del cosiddetto "scandalo Karachi". Lo ha annunciato il procuratore generale Francois Molins. Per i due politici, le accuse sono di complicità in appropriazione indebita nella vicenda che riguarda il possibile finanziamento occulto della campagna presidenziale di Balladur nel 1995. Il denaro sarebbe arrivato da cosiddette "retrocommissioni" venute a galla nell'inchiesta sull'attentato commesso nel 2002 a Karachi, in Pakistan.