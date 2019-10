Di Maio, manteniamo la promessa sull'Iva

ROMA, 1 OTT - "Sono molto contento di questa nota di aggiornamento al def perché manteniamo una promessa: non fare aumentare l'iva. E lunedì ne manteniamo un'altra con il taglio dei parlamentari". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervistato durante la trasmissione di Rai3 'Agorà'. Interpellato poi sul so rapporto con Dario Franceschini, capo delegazione del Pd nel governo, Di Maio ha sottolineato: "devo dire che lavoriamo molto bene e che soprattutto in questo primo mese molte questioni che potevano essere un problema le abbiamo risolte molto bene. Anche perché gli riconosco non solo una grande esperienza ma anche grande capacità".