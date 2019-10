Corea Nord: Kim invia lettera a Xi

PECHINO, 1 OTT - Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha elogiato il rapporto ultradecennale di amicizia con la Cina in una lettera inviata al presidente Xi Jinping per le celebrazioni dei 70 anni della Fondazione della Repubblica popolare. Kim, ha riferito l'agenzia ufficiale Kcna, ha affermato che Pyongyang starà "sempre dalla parte" della Cina nel percorso di "difesa e glorificazione del socialismo". Le relazioni tra la Corea del Nord e Pechino si svilupperanno "con vitalità aggiuntiva giorno dopo giorno con le necessità della nuova era e del comune desiderio della gente dei due Paesi". Il supremo comandante ha finora incontrato Xi cinque volte a partire dallo scorso anno, stringendo i legami con il suo storico alleato negli sforzi per risolvere il contenzioso nucleare e il nodo sanzioni con gli Stati Uniti.