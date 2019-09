Germania: maltempo, 1 morto e stop treni

BERLINO, 30 SET - Mortimer, la perturbazione che con piogge e venti fino a 140 km/h si è abbattuta oggi sulla Germania, ha provocato una vittima e traffico ferroviario deviato in diverse regioni del nord del paese. Un automobilista di 41 anni è morto in Sassonia-Anhalt dopo che la sua auto è stata travolta dalla caduta di un albero. Diverse tratte ferroviarie sono state interrotte a causa della caduta di alberi in Baviera e Baden-Wuerttemberg, così come nella tratta Amburgo-Berlino e Berlino-Hannover. I vigili del fuoco di Dortmund hanno salvato 230 pecore dall'annegamento in un prato totalmente allagato dalla pioggia. "Il salvataggio è stato particolarmente difficile perché la lana della pelliccia delle pecore era inzuppata d'acqua" hanno spiegato i vigili del fuoco. Alcune pecore sono state tratte in salvo con i gommoni, hanno riferito.