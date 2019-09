Somalia, attacchi a italiani e base Usa

ROMA, 30 SET - Un ordigno esplosivo artigianale è esploso al passaggio di un convoglio di mezzi militari italiani a Mogadiscio. Lo riferiscono i media locali, precisando che il convoglio si trovava sulla strada Jaale-Siyaad e aveva appena lasciato la green zone per dirigersi verso il ministero della Difesa somalo. Nessuna conseguenza al momento si registra per il personale italiano, ha reso noto lo Stato Maggiore della Difesa. Secondo quanto si apprende l'attacco ha coinvolto due mezzi che rientravano da un'addestramento. Sempre oggi gli Shabaab somali hanno lanciato un attacco contro una base militare statunitense utilizzata come base per gli attacchi condotti dai droni. L'attacco è avvenuto contro la base militare all'aeroporto di Ballidoogle, circa 100 km a nordovest di Mogadiscio. "Dopo aver sfondato il perimetro difensivo, i nostri combattenti hanno fatto irruzione nella base e gli scontri a fuoco con i crociati sono ancora in corso", recita il comunicato di rivendicazione degli shabaab somali.