Xi su Taiwan, riunificazione inevitabile

PECHINO, 30 SET - "La completa riunificazione della madre patria è un trend inevitabile ed è quello a cui aspira il popolo cinese. Nessuna forza potrà fermare questo trend". Lo dice Xi Jinping parlando di Taiwan nel discorso in occasione della cena di gala per i 70 della fondazione della Repubblica popolare cinese. "Manterremo il principio dell'unica Cina e il consenso del 1992, promuoveremo il pacifico sviluppo delle relazioni attraverso lo stretto di Taiwan, rafforzeremo gli scambi economici e culturali infra-stretto e la cooperazione per portare benefici alle popolazioni delle due parti".