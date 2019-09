Hong Kong, marce a Taipei, Tokyo, Sydney

PECHINO, 29 SET - Decine di migliaia di persone hanno manifestato oggi a Taiwan esprimendo solidarietà alle proteste pro-democrazia in corso da oltre tre mesi a Hong Kong. Ma marce al fianco della protesta di Hong Kong, in occasione della Giornata mondiale contro il totalitarismo, si sono svolte anche in Giappone e Australia. Per le strade di Taipei si sono tenuti cortei e iniziative varie con molteplici slogan conto la Cina malgrado la pesante pioggia, con parte dei partecipanti vestiti con abiti scuri e maschere antigas, due simboli degli attivisti di Hong Kong. Almeno mille in piazza a Sydney, con cortei anche a Melbourne e Brisbane, dove si è cantato l'inno "Glory to Hong Kong". In Giappone centinaia di persone - almeno 400 secondo l'emittente Nhk - sono scese in piazza a Tokyo, con lo slogan "Lotta per la libertà di Hong Kong" ripetuta su cartelli e striscioni.