Egitto: ong, 2231 arresti in 8 giorni

IL CAIRO, 29 SET - Secondo il Centro egiziano per i diritti economici e sociali, una ong locale, nel Paese tra venerdì 20 settembre a sabato 28 sono state arrestate 2231 persone. Altre 1198 persone sono state interrogate, mentre non vi sono informazioni ufficiali su altri 1024. In un aggiornamento ormai giornaliero sulla stretta operata dal governo egiziano a seguito di proteste di piazza, l'organizzazione precisa su facebook che solo per 181 degli arrestati sono state formulate delle accuse.