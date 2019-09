Hong Kong: 17a domenica proteste,scontri

PECHINO, 29 SET - Nuova domenica di scontri a Hong Kong: nel 17/mo weekend di proteste del movimento pro democrazia, nonostante il divieto, e a pochi giorni dalla festa per i 70 della repubblica popolare cinese, la polizia ha schierato anche i corpi speciali, i cosiddetti 'raptor', ha usato i lacrimogeni e cannoni ad acqua e coloranti blu, sparato colpi di avvertimento in aria e arrestato molte persone. Gli attriti si sono concentrai a Harcourt Road, all'Admiralty, a Causeway Bay, il distretto dello shopping, e alla stazione della metropolitana di Wan Chai, dove centinaia di manifestanti vestiti di nero, con maschere e caschi hanno costruito barriere con cestini dell'immondizia e canne di bamb├╣ per "resistere" agli assalti della polizia. La marcia puntava ad aderire alla Giornata globale contro il totalitarismo, celebrata da simili proteste andate in scena in diversi luoghi del mondo in uno sforzo congiunto di proteste contro il Partito comunista cinese.