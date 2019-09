Hong Kong:Lam a Pechino per 70 anni Cina

PECHINO, 29 SET - La governatrice Carrie Lam guiderà domani una delegazione di Hong Kong in missione a Pechino per la partecipazione alle attività celebrative del primo ottobre, in vista dei 70 anni della fondazione della Repubblica popolare. Lam "sarà a capo di un gruppo di oltre 240 persone provenenti da diversi settori", si legge in una nota del governo di Hong Kong: il suo "ritorno a Hong Kong è atteso nella serata del primo ottobre via Shenzhen". La mossa creerà tensioni e critiche nel mezzo delle proteste pro-democrazia contro governo locale e di Pechino.