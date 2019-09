Afghanistan: 5 morti in attacchi seggi

ROMA, 28 SET - E' salito a cinque il bilancio dei morti negli attacchi sferrati dai talebani contro alcuni seggi in Afghanistan dove oggi si è votato per le elezioni presidenziali. Lo ha reso noto il ministro degli Interni in una conferenza stampa. "Abbiamo cinque martiri nella polizia e 37 civili feriti", ha detto il ministro degli Interni Massoud Andarabi in una conferenza stampa. Al suo fianco, il ministro della Difesa, Asadullah Khaldi, ha dichiarato che "ci sono stati meno attacchi da parte del nemico rispetto alle precedenti elezioni", senza però fornire cifre.